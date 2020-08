Staan Kenneth Taylor (18) en Devyne Rensch voor hun doorbraak bij Ajax?

Devyne Rensch (r) viert zijn doelpunt samen met ploegmakker en mede-Ajax-talent Kenneth Taylor. Ⓒ ANP/HH

SALZBURG - Vorig jaar in Saalfelden bij de afsluitende wedstrijd van het Oostenrijkse trainingskamp manifesteerden de jonkies Sergiño Dest en Jurriën Timber zich nadrukkelijk bij Ajax. Dest zou vervolgens doorgroeien tot vaste basisspeler, terwijl ook Timber later in het seizoen zijn officiële debuut zou maken. Bij de 4-1 overwinning op Red Bull Salzburg rees de vraag of Kenneth Taylor (18) en Devyne Rensch (17) de Dest en Timber van dit seizoen zullen worden.