Chaos bij Duitsland: Niklas Süle test positief, ongevaccineerde Joshua Kimmich in quarantaine

Het gaat om drie van zijn teamgenoten bij Bayern München (Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Jamal Musiala) en aanvaller Karim Adeyemi van Red Bull Salzburg. Flick zag dinsdag ook Florian Wirtz en Nico Schlotterbeck afhaken vanwege blessures. De bondscoach haalde Ridle Baku, Maximilian Arnold (beiden van VfL Wolfsburg) en Kevin Volland (AS Monaco) als aanvulling bij de groep. Flick had maandagavond al Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) opgeroepen.

De Duitse bond DFB meldde dinsdagochtend dat de avond ervoor bij aankomst in het hotel één speler positief had getest op het coronavirus. Het bleek te gaan om Süle, die volgens de DFB volledig gevaccineerd is en ook geen coronagerelateerde klachten heeft. Vier andere spelers moesten ondanks een negatieve testuitslag uit voorzorg in quarantaine, onder wie Kimmich die onlangs onthulde dat hij nog niet gevaccineerd is. Het leverde de middenvelder van Bayern en de ’Mannschaft’ veel kritiek op vanuit eigen land.

Met heel wat wijzigingen in de selectie gaat de ’Mannschaft’ zich nu voorbereiden op de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein (donderdag in Wolfsburg) en Armenië (zondag in Jerevan). Duitsland heeft zich met 21 punten uit acht duels al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Qatar.