AZ verhuurt doelman De Boer aan De Graafschap, Verhulst terug

De Boer kwam vooral in actie namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Hij was tot dusver in twee duels van de hoofdmacht actief.

Hobie Verhulst neemt bij AZ de plaats van De Boer in. Met de 27-jarige doelman is een mondeling akkoord bereikt over een verbintenis voor één seizoen. Verhulst doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam later bij de senioren uit voor MVV, FC Volendam en Go Ahead Eagles, waar zijn contract afliep.