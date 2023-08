Stemming bij Nederlandse springruiters slaat om na foutenfestival bij EK

MILAAN - De Nederlandse springploeg is al meer dan een jaar bevrijd van olympische stress. Vlak voor het EK in San Siro, in de hippische arena naast een van ’s werelds beroemdste voetbalstadions, oogden de ruiters daarom ontspannen, zelfverzekerd en op hun gemak. Klaar voor een lang en leuk weekend Milaan, zo leek het. Maar na dag 1 is de stemming toch een beetje omgeslagen. „Van alle bedachte scenario’s had ik dit niet verwacht”, aldus bondscoach Jos Lansink.

Jur Vrieling rijdt nog foutloos met zijn toppaard Long John Silver, maar daarna gaan de Oranje-ruiters volledig de mist in. Ⓒ foto DigiShots