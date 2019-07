Ten Hag: ’Dit is het moment voor Dolberg’

„Zolang ik bij Ajax ben, is Kasper nooit fit geweest. Op de dag dat ik tekende, kreeg ik het bericht dat Kasper een gecompliceerde breuk in zijn voet had. Toen ging hij naar het WK en kwam hij met een blessure terug. Eigenlijk is hij anderhalf jaar nooit fit geweest”, vertelt de trainer van Ajax.

„Nu kan hij voor het eerst weer een hele voorbereiding gaan draaien. Het is nu het vierde jaar dat hij kernspeler is en dat is met vallen en opstaan gegaan. Dit is wel het moment, als je zulke exceptionele talenten hebt, om dat wekelijks te tonen. Als ik zie hoe hij daarmee bezig is in de afgelopen weken, dan is dat goed. Die houding moet hij dagelijks hebben. Ik heb er vertrouwen in dat hij dat kan, maar hij zal het zelf moeten bewijzen.”

Lees in de extra-versie van Telesport/De Telegraaf een uitgebreid interview met Erik ten Hag.