Klaassen: ’Ajax is nog niet concreet’

„Omdat ik dat niet netjes naar Werder Bremen toe vind. De club is goed voor mij, ik heb een contract tot 2022 en alles wat ik over Ajax zeg, leidt tot speculatie”, legt hij uit.

„Iedereen weet dat Ajax mijn club is en dat dit altijd zo zal blijven. Maar er is op dit moment nog niets concreet en ik heb het naar mijn zin in Bremen. Al was afgelopen seizoen niet zo leuk. Pas als er clubs concreet worden, zal ik daar over nadenken.”

In een exclusief interview met De Telegraaf praat Klaassen over onder meer de lockdown in Duitsland en de degradatiestrijd met Werder Bremen. Lees het hele verhaal in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 25 juli.