Ajax loot Young Boys in achtste finales Europa League

In de vorige ronde versloegen de Zwitsers het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Young Boys is de koploper van de Zwitserse competitie, met een ruime voorsprong op naaste achtervolger Basel. Onder meer oud-Ajacied Miralem Sulejmani speelt bij de club. In het seizoen 1987-1988 speelde Ajax al eens tegen Young Boys, in de toenmalige Europa Cup II. De Amsterdammers wonnen twee keer met 1-0.

De ploeg van trainer Erik ten Hag won donderdagavond ook het thuisduel met Lille (2-1) waardoor het zeker was van een Europees vervolg. Vorige week hadden de Amsterdammers de koploper van Frankrijk al met dezelfde cijfers verslagen (1-2).

De achtste finales worden op 11 (thuis) en 18 maart (uit) afgewerkt.