’Appie’ Nouri maakt topspelers nederig

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

In De Wereld Draait Door zagen we donderdag in de volledig aan Abdelhak Nouri gewijde uitzending de twee gezichten van het topvoetbal. Die van de harde zakelijkheid en die van de warme vriendschap, die van Ajax en van Nouri’s advocaat en schrijver van het vrijdag verschenen boek ’Een onvervulde droom’ en aan de andere kant de puurheid van Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Frenkie de Jong en hun relatie met Nouri voor en na die fatale zaterdag 8 juli 2017 in Oostenrijk. Topvoetballers, maar vooral jongens, leeftijdsgenoten, vriendjes van Nouri.