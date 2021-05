’Usual suspects’ Amsterdam en Den Bosch bereiken finale play-offs

Het landskampioenschap wordt in het vrouwenhockey al sinds 1998 verdeeld onder Amsterdam en Den Bosch. De Brabantse dames stonden al negentien keer met de schaal in hun handen, de hoofdstedelijke topclub legde beslag op drie nationale titels.

SLIMME VEEN

SCHC schoot zaterdagmiddag in het Wagener Stadion verrassend uit de startblokken, nadat de ploeg van Lucas Judge het eerste duel in Bilthoven door een rake sleepcorner van Michelle Fillet met 0-1 had verloren. Lauren Stam verspeelde de bal aan Kyra Fortuin, die Famke Richardson op rechts aanspeelde. De ex-international zocht en vond Mette Winter bij de tweede paal (0-1).

Mette Winter juicht na de 0-1 van SCHC Ⓒ BSR Agency

In het tweede kwart verhoogde de thuisploeg het tempo, zette de Stichtse defensie vroegtijdig onder druk en kwam verdiend op gelijke hoogte, nadat Marijn Veen een strafcornervariant tot doelpunt promoveerde. Veen had de strafcorner overigens zelf versierd door een slim een SCHC-voetje in de cirkel te raken.

HALF DOZIJN ORANJEKLANTEN

Na rust domineerde Amsterdam het duel. Dat SCHC zich zo gemakkelijk liet ringeloren, geeft te denken. De Bilthovense ploeg beschikt over een karrevracht aan internationals (Kyra Fortuin, Laurien Leurink, Kaia van Maasakker, Ginella Zerbo, Pien Dicke en de geblesseerde Xan de Waard) en ex-Oranjeklanten (Yibbi Jansen, Famke Richardson), maar desalniettemin konden de gasten geen vuist maken.

De wedstrijd werd beslist door twee benutte strafballen van Lauren Stam. De eerste pushte de ervaren verdedigster halfhoog aan de handkant van SCHC-goalie Alexandra Heerbaart, nadat een backhandschot van Amsterdam-uitblinkster Maria Verschoor door Suzanne Homma op de doellijn met haar voet was gestopt. De tweede ’penalty’, koelbloedig in de andere hoek gepusht, was een gevolg van een harde Stichtse charge op de doorgebroken Ilse Kappelle. De 3-1 voorsprong werd niet meer uit handen gegeven door de equipe van Robert Tigges.

Lauren Stam benutte namens landskampioen Amsterdam twee strafballen Ⓒ BSR Agency

BOSSCHE DUBBELSLAG

Ook Den Bosch won haar terugwedstrijd met 3-1, nadat HDM, debutant in de play-offs, donderdag mede dankzij een hattrick van Frédérique Matla met 0-4 van het veld was geveegd. Aan de Oosterplas maakte HDM er ditmaal wel een wedstrijd van.

Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor de recordkampioen, nadat Danique van der Veerdonk de thuisploeg uit een strafcorner op 1-0 had gesleept. Normaal gesproken wordt de derde cornerschutter van Den Bosch weinig gebruikt, maar bij afwezigheid van Ireen van den Assem mocht ze zaterdag een paar keer aanleggen. Eenmaal met succes, haar eerste doelpunt van het seizoen bovendien.

HISTORISCHE HAAGSE TREFFER

Nadat HDM een paar sterke Bossche aanvalsgolven had overleefd, sloeg Mila Muyselaar op fraaie wijze de gelijkmaker achter Josine Koning (1-1). Voor rust leek Belen van den Broek de eerste play-offgoal ooit voor HDM al te hebben gemaakt, maar haar schot werd van buiten de cirkel op doel gevuurd.

Daarna zette niemand anders dan topspeelster Lidewij Welten orde op zaken. Eerst bediende de tweevoudig olympisch kampioene Joosje Burg met een strakke backhandvoorzet, die door Burg vakkundig in de Haagse doel werd getipt (2-1). Vlak voor tijd maakte Welten met de 3-1 een einde aan het Haagse sprookje.

FINALE

Het eerste finaleduel wordt aanstaande donderdag gespeeld bij Amsterdam (18.30 uur), de return volgt twee dagen later aan de Bossche Oosterplas (12.00 uur). Mocht de strijd om het landskampioenschap na twee duels nog niet beslist zijn, dan volgt op zondag 16 mei (12.00 uur) een beslissingswedstrijd in Den Bosch. Den Bosch heeft dat thuisvoordeel verkregen omdat de ploeg van Raoul Ehren de reguliere competitie als winnaar had afgesloten.