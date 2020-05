Geduchte concurrent voor Zonderland: ’Het is een beetje dubbel’

Ze stonden op het WK van 2017 al eens samen op het podium, waarbij Zonderland zilver om zijn nek hing en Deurloo het brons kreeg overhandigd. „Het is een beetje dubbel”, vervolgt de drievoudig wereldkampioen op rek. „Ik zie hem meer als een teamgenoot, maar in feite is hij tegelijkertijd een concurrent. Maar nu is het teambelang weggevallen en dan is hij wat meer concurrent.”

De Nederlandse turners wisten zich bij het afgelopen wereldkampioenschap in Stuttgart niet als team te plaatsen voor de Spelen in Tokio. Deurloo kwalificeerde zich individueel wel als meerkamper en kan via die weg ook de olympische rekstokfinale halen.

Zonderland turnde zich in 2012 naar goud in Londen door als eerste turner de vluchtelementen Cassina, Kovacs en Kolman achter elkaar uit te voeren. Deurloo showt op sociale media met regelmaat beelden waarop vier opeenvolgende vluchtelementen te zien zijn. Ook dat is nog nooit vertoond in wedstrijdverband, maar zal voorlopig ook niet gebeuren. Een dergelijke oefening herbergt te veel risico. En dus gaat Deurloo ook voor drie elementen. Dezelfde als Zonderland in Londen etaleerde, maar in een andere volgorde.

De concurrentiestrijd kan volgend jaar in Tokio boeiende beelden opleveren, al moet Zonderland zich dus wel eerst officieel kwalificeren. „Het liefst zien we het beiden niet zo. Maar het zou wel mooi zijn als je in Japan allebei succes hebt. Dat zou ik het mooiste vinden.”

Door in februari de wereldbeker in Melbourne te winnen, bezet Zonderland in het rekstokklassement inmiddels wel de benodigde eerste plek die uiteindelijk rechtgeeft op een olympisch startbewijs. Daarnaast trok zijn laatst overgebleven concurrent Hidetaka Miyachi zich officieus terug voor de laatste wedstrijden. Daarmee zou het startbewijs in handen van The Flying Dutchman komen. Máár wellicht dat de Japanner zich in 2021 alsnog in de strijd mengt. „Daar houd ik wel rekening mee”, zegt Zonderland. Er staat namelijk nog één wereldbeker op de rol en dat is de eerder uitgestelde wedstrijd in Doha. Waarschijnlijk wordt betreffende wereldbeker in maart afgewerkt. Het Aziatische gevaar ligt zo nog op de loer.