Dijks nog niet inzetbaar voor Vitesse door operatie

Voetbal

Chaos in Premier League: inhalen lijkt pas in 2023 mogelijk

In Groot-Brittannië moeten ze de komende weken serieus gaan puzzelen. Na het overlijden van de Queen werden er verschillende Premier League-wedstrijden uitgesteld, die allemaal op een latere datum gespeeld moeten worden. En dat in het al drukke voetbalseizoen door het WK in Qatar.