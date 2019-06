Salonremise op WK vrouwenvoetbal

Beide ploegen haalden vier punten in groep B. Spanje dankt de tweede eindklassering aan een beter doelsaldo. Nummer drie China verzekerde zich eveneens van een langer verblijf op de mondiale eindronde in Frankrijk. De formatie weet nu al dat het één van de vier beste nummers drie van zes poules is.

Duitsland was al zeker van een optreden in de achtste finales. Het elftal van bondscoach Desiree Ellis verzekerde zich met een zege op Zuid-Afrika (4-0) ook van de groepswinst. Melanie Leupolz, Sara Däbritz, Alexandra Popp en Lina Magull scoorden in Montpellier.