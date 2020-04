Charles Leclerc wil meer risico nemen bij verkort F1-seizoen

Door de coronapandemie zijn de eerste negen Grand Prix’ uitgesteld of afgepast. De F1-leiding hoopt het seizoen op te kunnen pakken in juli, op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Tevens zoekt Liberty Media, eigenaar van de koningsklasse van de autosport, naar de mogelijkheid om alsnog 19 van de 22 races te laten doorgaan.

Volgens de reglementen van de sport is een wereldkampioenschap geldig als er ten minste acht Grand Prix’ verraden worden. In dat geval gaat Leclerc extra risico’s nemen op het circuit. „Lewis Hamilton en Mercedes zijn nog altijd de favoriet, ook als er slechts acht races gereden worden”, zegt de Ferrari-coureur tijdens een persconferentie. „Het zal een flinke uitdaging worden om hen te verslaan.”

Leclerc gaat verder: „Ik ga meer risico’s nemen op de baan, met risicovollere strategieën en inhaalmanoeuvres. Wellicht betaalt het zich uit, maar misschien ook niet.”

Naast Hamilton liggen er genoeg andere kapers voor de kust. Zo ook zijn ploegmakker bij Ferrari, Sebastian Vettel. „Als we minder rijden, wordt het alleen maar belangrijker dat je presteert”, laat de Duitser weten in een interview met Autosport.

