Oranje zonder Stefan de Vrij in kraker tegen Noorwegen

De verdediger heeft een hamstringblessure opgelopen in het uitduel (2-2) met Montenegro. „Het is uitgesloten dat hij dinsdag speelt”, zei bondscoach Louis van Gaal.

Door het wegvallen van De Vrij komt er waarschijnlijk een plaats vrij voor Matthijs de Ligt. De verdediger van Juventus verloor onder bondscoach Van Gaal zijn basisplaats aan De Vrij.

Van Gaal wisselde Frenkie de Jong en Arnaut Danjuma Groeneveld in de tweede helft ook vanwege fysieke klachten. Hij verwacht dat het duo dinsdag tegen Noorwegen kan spelen. Hij haalde Georginio Wijnaldum in de tweede helft naar de kant omdat de middenvelder afgelopen week een dag ziek was.