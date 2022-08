Spierblessure houdt Luuk de Jong weken aan de kant

De 31-jarige De Jong liep in de slotfase van de eerste helft tegen de Schotten een spierblessure op. Hij probeerde het nog even, maar moest zich in de rust toch laten vervangen. „Het ging echt niet meer”, zei hij na de wedstrijd. „Te veel last.”

PSV liep door de nederlaag tegen de Schotten in de play-offs de groepsfase van de Champions League mis. De Jong is sinds zijn terugkeer in Eindhoven deze zomer al meerdere keren belangrijk geweest voor zijn ploeg.

Ook over de Braziliaan Mauro en de Noor Fredrik Oppegard had Van Nistelrooy minder goed nieuws. „Het herstel van Mauro verloopt moeizamer dan verwacht. Dat heeft wat langer tijd nodig. En bij de blessure van Oppegard gaat het ook om meerdere weken.”