Profvoetbal wil meer fans in stadion: ’Voorstel zonder perspectief’

Voetbal

Scheidsrechter Bas Nijhuis: ’Lege stadions tien keer niks’

Bas Nijhuis kijkt reikhalzend uit naar de coronapersconferentie van premier Rutte vanavond. „Ik hoop dat er eindelijk weer publiek in de stadions mag, want daar snakken niet alleen de spelers, maar ook de scheidsrechters naar”, zegt een van de bekendste arbiters in het betaalde voetbal. „Dit is tien...