Louis van Gaal op de weg terug na harde val op heup: ’Het gaat nu heel goed’

Van Gaal brak vorig maand vlak voor het beslissende duel met Noorwegen (2-0) in de WK-kwalificatie een heup, na een valpartij bij het parkeren van zijn fiets. Hij leidde de laatste training voor de wedstrijd met de Noren vanuit een golfkarretje en volgde het duel met zichtbaar veel pijn in een rolstoel vanuit een skybox in De Kuip.

„Maar het gaat nu heel goed”, vertelde hij. „Voor dit breukje staat een periode van zes tot acht weken. Maar het is vier weken geleden en ik loop weer vrij normaal. Ik zit nu ook in Zeist. Niet alles is top maar ik kan me voortbewegen.”