LIVE Twee Spanjaarden vooruit in Vuelta

De zevende etappe van de Vuelta is een van de twee ritten deze ronde met een lengte van meer dan 200 kilometer. De finishstreep is na 200,8 kilometer getrokken in Oliva, waar er vermoedelijk gesprint gaat worden. Onderweg rijdt Lenny Martinez in het rood. De Fransman - die in juli 20 jaar oud werd - is de jongste leider in de geschiedenis van de Ronde van Spanje.

Lenny Martinez. Ⓒ ANP/HH