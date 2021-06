België schakelt titelverdediger Portugal uit

door Jeroen Kapteijns

De Belgen zitten in een loodzwaar deel van het schema met Italië als volgende tegenstander in de kwartfinale in München en daarna een ploeg uit het kwartet Frankrijk/Kroatië/Spanje/Zwitserland. Het is de vraag of de ploeg, met veel oude spelers, het allemaal fysiek gaat bolwerken, maar voorlopig weten de Rode Duivels aan de verwachtingen te beantwoorden.

Niet dat het een geweldige show was in Sevilla tegen Portugal, maar de ploeg van bondscoach Roberto Martinez leverde wel een degelijke prestatie. De Belgen namen in de eerste helft het initiatief in de wedstrijd, wisten enkele kansjes te creëren en maakten kort voor rust de belangrijke openingsgoal.

Het jongere broertje

Waar Eden Hazard weer wat kleur op de wangen krijgt na zijn teleurstellende seizoen bij Real Madrid, daar was het zijn jongere broer Thorgan, die met een geweldige knal de Rode Duivels op voorsprong bracht.

Minder goed nieuws was een tackle van Palhinha op De Bruyne, terwijl de grote vedette van het Belgische team in volle sprint was. De Portugees raakte wel de bal, maar ook de voet van De Bruyne kwam even klem te zitten. De spelmaker van Manchester City speelde eerst nog even door maar moest direct na rust toch het veld ruimen.

Cristiano Ronaldo kon niet uitblinken tegen de Belgen. Ⓒ ANP/HH

Het gezicht van De Bruyne sprak boekdelen bij de verplichte wissel. Het zit de rossige Belg even niet mee. In de Champions League-finale moest hij al uitvallen na een enorme beuk van Antonio Rüdiger van Chelsea. Daarbij liep hij een scheurtje in zijn oogkas op, waardoor hij een ingreep moest ondergaan en in de aanloop naar EURO 2020 moest herstellen. De Bruyne miste de eerste groepswedstrijd tegen Rusland en kwam tegen Denemarken na 45 minuten in het veld. Het verschil van niveau was direct enorm en aan de hand van De Bruyne wisten de Belgen zich al na twee duels te plaatsen voor de knock-outfase. Deze nieuwe blessure is met het oog op het vervolg van het toernooi slecht nieuws voor de Rode Duivels. In de slotfase moest ook de andere grote ster, Eden Hazard, met hamstringklachten worden gewisseld.

Moed der wanhoop

Met oud-PSV’er Dries Mertens op de plek van De Bruyne gingen de Belgen op jacht naar de vierde opeenvolgende kwartfinaleplaats op een groot toernooi. Het werd een tweede helft waarin Portugal moet de moed der wanhoop de gelijkmaker probeerden te maken.

De Belgische defensie, die erg op leeftijd is met nog altijd de drie oud-Ajacieden Vertonghen (34), Vermaelen (35) en Alderweireld (32), piepte en kraakte af en toe, maar bleef uiteindelijk nog redelijk eenvoudig overeind. Een gehaast schot van Diogo Jota, dat net over ging, en een kopbal van Ruben Dias recht op de vuisten van de Belgische doelman Thibaut Courtois waren gevaarlijke momenten voor de Portugezen. Vlak voor tijd gingen de Rode Duivels door het oog van de naald, toen Guerreiro de paal raakte, maar met een beetje mazzel hielden de Belgen stand, waardoor de droom om met deze gouden generatie eindelijk zilverwerk te pakken nog altijd intact is.