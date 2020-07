Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Ze kwamen alweer langs nadat Arjen Robben zijn rentree bij FC Groningen had aangekondigd, de wijsneuzen, die direct begonnen over zijn leeftijd, zijn blessuregevoeligheid en zich zelfs afvroegen of hij nog wel kon lopen. Hebben we bij de terugkeer van Robin van Persie naar Feyenoord niet dezelfde verhalen gehoord en snoerde hij daarna niet iedereen de mond?