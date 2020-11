Voetballegende Diego Maradona (60) overleden

De voormalig vedette van onder meer Napoli en Boca Juniors werd begin november, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. De voetballegende vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad waar hij werd geopereerd.

Ruim een week na zijn opname in het ziekenhuis werd Maradona overgebracht naar een revalidatiekliniek. Daar zou hij een afkickprogramma gaan volgen. Na zijn opname in de kliniek werd het vrijwel stil rondom de legendarische Argentijn.

Bekijk ook: Voetbalwereld rouwt om overlijden Diego Maradona

Diego Maradona houdt de wereldbeker omhoog. Ⓒ AP

Hand van God

Maradona leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Zijn beroemdste incident is natuurlijk het moment dat plaatsvindt op datzelfde WK. In de kwartfinale slaat Maradona de bal uit een voorzet met zijn hand in het doel, waardoor Argentinië op voorsprong komt tegen Engeland en uiteindelijk met 2-1 wint.

Gary Lineker, oud-international van Engeland, refereert hieraan in een twitterbericht. „Na een gezegend maar onrustig leven, zal hij hopelijk eindelijk wat troost vinden in de handen van God.”

Bekijk ook: Belgen voor altijd herinnerd aan die ene wedstrijd tegen Diego Maradona

Maradona werd tijdens en na zijn spelerscarrière getroffen door diverse kwalen. Een jarenlange cocaïneverslaving, hartproblemen en overgewicht zorgden voor een wankele gesteldheid, ook in mentaal opzicht.

Een van de laatste foto’s van Maradona, genomen op 11 november. Hier mijn zijn dokter Leopoldo Luque.

Maradona vierde op 30 oktober zijn zestigste verjaardag. Hij liet zich toen nog even zien op het veld bij Gimnasia y Esgrima, de club uit La Plata waar hij als trainer werkte. Maradona maakte toen een broze en afwezige indruk. Hij moest door begeleiders van de club worden ondersteund.

"Diego, je zit voor altijd in ons hart"

De Argentijnse voetbalbond AFA heeft via voorzitter Claudio Tapia kort gereageerd op het overlijden van Maradona. „Je zit voor altijd in ons hart”, aldus de bond.

Drie dagen van nationale rouw

In alle Europese voetbalwedstrijden, woensdag in de Champions League en donderdag in de Europa League, zal vooraf een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Diego Maradona. De voormalige Argentijnse topvoetballer en oud-bondscoach overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan hartfalen.

De Argentijnse president Alberto Fernández heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.