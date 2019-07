Aanvoerder Fenerbahçe stapt van het veld

De bloedfanatieke supporters van de club uit Istanbul richtten hun frustratie op Nabil Dirar. De aanvoerder van de Turken werd constant uitgefloten, maar was daar duidelijk niet van gediend. Dirar tikte in de 72e minuut de bal over de zijlijn en stapte van het veld.

Trainer Ersun Yanal moest ingrijpen en stuurde de Belgische Marokkaan terug het veld in. Zijn medespelers probeerden hem vervolgens te kalmeren. Ook Bayern-aanvaller Thomas Müller, goed voor een hattrick, maande hem tot kalmte. Op sociale media bood hij na afloop zijn verontschuldigingen aan.

„Mijn excuses aan iedereen vanwege het gedrag dat ik op het veld heb getoond. Ik was teleurgesteld in mijn eigen resultaat. Maar ik begrijp ook dat onze supporters boos waren, omdat wij het beter moeten doen. Ik werk altijd tot op het einde van de wedstrijd in het zweet, ook tijdens de training. Zolang ik bij deze club ben, zal ik deze club mijn liefde geven en mijn leven voor jullie geven. Nogmaals, mijn excuses aan onze fans. Kom op, Fenerbahçe!”

