Video: Doelman van hero to zero in één minuut

Vinaròs CF stond in de absolute slotfase van het duel met 1-0 achter tegen Peñíscola. Doelman Carlos Aguayo Torres van de thuisploeg besloot in het kader van ’alles of niets’ om de voorhoede te versterken bij vrije trap op de helft van de tegenstander. De bal belandde vervolgens pardoes voor zijn voeten en vanaf de rand van het strafschopgebied haalde hij de trekker over en trok hij de stand gelijk met een welgemikt schot.

Alles en iedereen van Vinaròs CF was door het dolle heen en ook Torres bevond zich in de zevende hemel na zijn onvergetelijke doelpunt. Iets te lang, zo bleek al snel...

De goalie vergat namelijk dat Peñíscola moest aftrappen en dus nog één kans kreeg om iets terug te doen. Vanaf de middenlijn schot een speler van de bezoekers direct op doel. Omdat Torres niet oplette werd hij tot zijn eigen afgrijzen verschalkt en was zijn eigen heldendaad in een klap niets meer waard.

Hans-Jörg Butt

Het verhaal van Torres zal de Duitse doelman Hans-Jörg Butt bekend in de oren klinken. De goalie van Leverkusen benutte in 2004 in een Bundesliga-duel met Schalke 04 een penalty, maar werd vervolgens onaangenaam verrast door Mike Hanke, die direct vanaf de aftrap met een afstandsschot raak schoot.

Butt kon na afloop - in tegenstelling tot Torres - wel lachen om zijn foutje. Door de goal van Hanke klom Schalke van 1-3 terug tot 2-3, maar daar bleef het vervolgens bij. De fout van Butt leverde Leverkusen dus geen puntenverlies op.