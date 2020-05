Feyenoord vindt commercieel directeur in Madurodam

Hij gaat op 1 juli aan de slag bij Feyenoord. Van Dijk vult in De Kuip de vacature op die eind vorig jaar ontstond, nadat de toenmalige commercieel directeur Mark Koevermans doorschoof naar de positie van algemeen directeur.

„Ik ben blij dat Joris in deze uitdagende tijden ons directieteam komt versterken”, zegt Koevermans. „Hij heeft in zijn huidige functie, maar ook voor die tijd als onder meer directeur marketing & sales bij de Staatsloterij, blijk gegeven van een extreme resultaatgerichtheid. Bovendien beschikt hij over een flinke dosis ondernemerszin en de energie en het enthousiasme om met alle collega’s Feyenoord eerst door deze uitdagende tijden te loodsen en vervolgens ook weer te laten groeien.”

Van Dijk voegt zich bij het directieteam dat naast Koevermans bestaat uit technisch directeur Frank Arnesen en financieel directeur Pieter Smorenburg. „Als algemeen directeur van Madurodam heb ik het nog steeds geweldig naar mijn zin. Maar als Feyenoord zich meldt, is het natuurlijk moeilijk of in mijn geval onmogelijk om ’nee’ te zeggen”, aldus Van Dijk, die weet dat hij in een moeilijke tijd aan zijn nieuwe baan begint.

„Het zijn uitdagende tijden voor het voetbal, maar wie me kent, weet dat ik daar nooit voor wegloop. We zullen zeker op commercieel gebied nu en de komende jaren inventief, vernieuwend en creatief moeten zijn. Dat gaat lukken, daarvan ben ik overtuigd.”