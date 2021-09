Diede de Groot herhaalt prestatie legendarische Steffi Graf

Premium Financieel

Nederlandse beursman blikt terug op 9/11: ’Zoontje jarig, maar we waren in oorlog’

„Die dag staat in mijn geheugen gegrift. Hij begon zo bijzonder, want onze oudste zoon was twee jaar geworden”, vertelt Erik van der Steur. „Op mijn werk leek het verder een heel gewone dag te worden.” Het was 11 september 2001, Van der Steur was aandelenhandelaar in de dealing room van de Nederland...