’Afronden Champions League in Portugal of Duitsland’

Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Onder meer het stadion van Eintracht Frankfurt in Duitsland en de thuishavens van Benfica en Sporting Lissabon in Portugal worden genoemd als geschikte locaties om de resterende wedstrijden van de Champions League te spelen.

Het is de bedoeling dat in het land dat de finale krijgt toegewezen ook de andere resterende duels worden gespeeld. De wedstrijden zouden in augustus gespeeld moeten worden. In Duitsland is de Bundesliga half mei al hervat en ook de Portugese competitie is weer in gang gezet. Het uitvoerend comité van de UEFA neemt op 17 juni een beslissing.

Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atlético Madrid en Atalanta Bergamo hebben zich reeds verzekerd van een plek in de kwartfinales. De andere vier kwartfinalisten zijn nog niet bekend. Bayern München won zijn eerste wedstrijd op bezoek bij Chelsea (0-3). Napoli en Barcelona speelden in Italië gelijk (1-1). Manchester City pakte bij Real Madrid de zege (1-2) en Olympique Lyon verdedigt in Turijn tegen Juventus een 1-0 voorsprong.