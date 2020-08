AZ treft in Dinamo Kiev topclub in verval

Dinamo Kiev-trainer Mircea Lucescu Ⓒ ANP/HH

Goed, AZ had in de derde voorronde van de Champions League vanzelfsprekend liever een thuiswedstrijd gekregen. Maar met Dinamo Kiev als tegenstander hoeven Arne Slot en zijn manschappen niet ontevreden te zijn. De gevreesde voetbalmachine van weleer is aardig in verval geraakt.