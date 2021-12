José Mourinho kwaad op journalist: ’Daarom verdienen wij veel meer dan jullie’

Nadat een journalist een aantal vragen had gesteld dat The Special One niet aanstond, haalde hij uit naar de man. Mourinho weigerde verder nog vragen van de journalist te beantwoorden en sneerde richting de pers: „Jullie baan is een stuk makkelijker dan die van ons. Daarom verdienen we ook veel meer.” Dat laatste is in ieder geval waar.

Zevende nederlaag

Behalve in heel veel geld verdienen, heeft Mourinho zich dit seizoen ook gespecialiseerd in het verliezen van wedstrijden. Onder meer dankzij een lekkere kopgoal van Dumfries verloor Roma voor de zevende keer in vijftien duels. De Romeinen staan vijfde in de Serie A, met 25 punten uit vijftien duels. De negende landstitel van Mourinho is dan ver weg.

Toch een record

Met de 0-3 nederlaag tegen zijn oude club Inter evenaarde Mourinho wel een persoonlijk record. Al zal de trainer uit Sétubal daar niet al te blij mee zijn. Net als op 27 augustus 2018 met Manchester United tegen Tottenham Hotspur verloor zijn elftal met 0-3, de grootste thuisnederlagen ooit in de competitie voor de 58-jarige succestrainer van weleer.

’Inter is een stuk beter dan wij’

Mourinho zei nog wel: „Inter is een stuk beter dan wij op een goede dag. Het was een extreem moeilijke wedstrijd vanwege een aantal afwezigen. Afgelopen seizoen pakten zij 29 punten meer dan wij. We kregen vandaag drie kansen, twee daarvan bij een 0-0 stand.”