PSV bindt talentvolle Bakayoko tot medio 2026

„We willen deze jonge speler, met veel internationale potentie, graag verder ontwikkelen voor de club”, zei algemeen directeur Marcel Brands over de verlenging. PSV nam onlangs afscheid van twee andere aanvallers: Cody Gakpo en Noni Madueke.

Bakayoko kon deze winter volgens PSV rekenen op de interesse van Paris Saint-Germain, maar Bakayoko wilde liever in Eindhoven blijven. „Ik wil hier kampioen worden”, zie hij. „Dit contract geeft aan dat de club vertrouwen in mij heeft. Ik ben enorm trots.”

Dit seizoen kwam Bakayoko, die op 8 februari vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal maakte, in dertien competitiewedstrijden tot vier doelpunten. Zondag gaf hij twee assists in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente. PSV staat vierde in de Eredivisie en heeft zes punten achterstand op koploper Feyenoord. Donderdag nemen de Eindhovenaren het in de kwartfinales van de beker op tegen ADO Den Haag.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie