Van Gaal houdt richting WK twee plekjes vrij voor Depay en De Jong

Van Gaal had een positieve boodschap voor het tweetal bij hun vertrek uit het trainingskamp. ,,Frenkie en Memphis zijn gisteren weggegaan. Ik heb gezegd: ‘Ik hou zo lang mogelijk een plek voor jullie vrij, maar jullie moeten wel fit zijn.’ Zij hebben zoveel betekend voor dit Oranje. Het dogma dat het Nederlands elftal geen revalidatiecentrum is houd ik ook vol richting het WK. Maar als zij aangeven, dat ze het gaan halen, dan wacht ik daarop. In 2014 heb ik precies hetzelfde gedaan met Wijnaldum. De een heeft meer plussen verdiend dan de ander. Memphis Depay heeft doelpunten gemaakt en heeft assists gegeven. Die is zo belangrijk geweest. Datzelfde geldt voor Frenkie de Jong. Niet vanwege zijn doelpunten maar als middenvelder, die ervoor zorgt dat we onder de druk uit kunnen voetballen. Maar ik ga wel kijken naar iemand die complementair is aan hem. Je weet nooit hoe een hamstringblessure uitpakt.”

De blessures zijn wel een flinke streep door de rekening richting het WK gaf de bondscoach aan. ,,Memphis heeft ook wedstrijden nodig. Dat komt er ook nog bij. Teun Koopmeiners en Frenkie spelen heel veel. Daar ligt het probleem niet zo. Dat ligt meer bij Memphis zoals ik het nu inschat.”

"Dat heeft bijvoorbeeld Danjuma niet meegemaakt, die heeft een minnetje wat dat betreft"

Van Gaal gaf aan dat met het oog op de WK-selectie sommige spelers een duidelijk voordeel hebben op basis van wat ze de afgelopen maanden hebben laten zien. ,,Er is geen speler zeker. Maar de basisspelers van de kwalificatie en de Nations League hebben een plusje voor. Die hebben al die tijd bij me gezeten en hebben de hele ontwikkeling meegemaakt van 1-4-3-3 naar 1-3-4-1-2. Die heeft bijvoorbeeld Danjuma niet meegemaakt. Die heeft een minnetje wat dat betreft. Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem er zeker bijnemen. Het hangt van de vorm en de kwaliteit van de speler af. De speler is het belangrijkste middel bij de vorming van een selectie.”

Naast Memphis en De Jong moet Van Gaal tegen België ook Teun Koopmeiners missen, nadat de speler van Atalanta Bergamo tegen Polen al vroeg in de wedstrijd met een hoofdblessure uitviel. ,,Berghuis is fit. De rest ook. Zoals je weet is het Nederlands elftal geen revalidatiecentrum”, aldus de bondscoach, die zaterdag voor het eerst de door hem van Jong Oranje overgehevelde Brian Brobbey en Ryan Gravenberch op het trainingsveld begroette. Brobbey scoorde vrijdagavond nog tweemaal voor Jong Oranje in een oefeninterland tegen België.

Louis van Gaal stond zaterdag de media te woord. Ⓒ ANP/HH

Tarik Oulida

,,Natuurlijk heb ik Brobbey zien scoren. Het was van tevoren afgesproken, dat hij zestig minuten zou spelen. Ik kom nog uit een tijd, dat Tarik Oulida op maandag speelde in het tweede elftal en op dinsdag scoorde in de Champions League tegen AEK Athene. Daar lig ik niet zo wakker van”, aldus Van Gaal, die aangaf dat een basisplaats voor Brobbey of Gravenberch niet voor de hand ligt. ,,Het is niet logisch als ze ineens zouden gaan spelen, als ze er eerst nog niet bij zaten.”

Van Gaal was te spreken over de prestatie van zijn internationals tegen Polen. In het bijzonder het defensieve gedeelte sprak bij hem tot de verbeelding. ,,Wij kregen te veel goals tegen. We hebben het nu bewezen te kunnen tegen de beste spits van de wereld (Lewandowski, red.) die geen kans heeft gekregen. Dat vind ik nogal wat. Dat is geslaagd. Er zijn vier teamfuncties. Balbezit en omschakeling naar balbezit, dat kan ook nog steeds beter. Maar zonder bal was het tegen Polen negentig minuten tegen het perfecte aan. In balbezit was het soms slordig. We moeten soms simpeler passen. We hoeven niet bij elke pass creativiteit te tonen.”

Revanche

Na de 1-4 zege van Oranje in juni zinnen de Rode Duivels op revanche. Als de Belgen met drie goals verschil winnen dan worden ze ten koste van het Nederlands elftal winnaar van de Nations League-groep en plaatsen ze zich voor de Final Four. Van Gaal gaf tegenover Belgische media aan niet bang te zijn voor een Belgisch stuntje. ,,Als er een stuntje gaan plaatsvinden zal dat waarschijnlijk verdiend zijn. Ik zit heel anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers. Ik geloof dat mijn spelers er alles voor gaan doen. Zo bereid ik ze ook voor. Ik verwacht geen stunt. Ik verwacht niet dat ze het gemakkelijk opnemen of wat dan ook. Omdat ik dat nog niet heb gezien. Ze zijn altijd gefocust. Ik maak de opstelling ook altijd twee dagen van tevoren bij spelers bekend, zodat ze zich kunnen focussen en imagineren. Ik geloof in mijn eigen team. Wat België doet, heb ik geanalyseerd in drie wedstrijden. Dan zie ik in een team voetballen in dezelfde spelopvatting. Ik verwacht niet dat ze ineens gaan veranderen.”

Affiche

Van Gaal is evenals zijn collega Roberto Martinez, de bondscoach van België, blij met het affiche van de laatste wedstrijd voor het WK. ,,Ik speel ook het liefst tegen dit soort tegenstanders. België staat natuurlijk niet voor niks tweede op die ranglijst (FIFA-ranking, red.) en wij staan achtste. Er spelen spelers in het Belgische team, die van de hoogste kwaliteit zijn. Ik heb vaker gezegd, dat ik Kevin De Bruyne fantastisch vind. Die is spelbepalend en maakt nog doelpunten ook. Hoe gaan we daarop reageren. Dit zijn geweldige wedstrijden om te spelen. Ook nog in een uitverkocht stadion. Het is leuk voor spelers om in zo’n entourage te spelen. En dan hebben we nog de rivaliteit tussen Nederland en België. Ik vind het fantastisch dat we tegen België spelen. Ik noem nu De Bruyne maar de Belgen hebben meer goede spelers. Maar wij hebben ook een goede selectie en dat is gebleken in Brussel. Ik hoop dat jullie dat niet vergeten zijn”, aldus de bondscoach, die vol vertrouwen is. ,,Morgen gaan wij winnen hoor. Je kunt beter ongeslagen naar het WK gaan, dan dat je de laatste wedstrijd voor het WK verliest. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd.”