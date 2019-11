Verstappen op fractie van pole position

De 22-jarige coureur van Red Bull moest zaterdag tijdens de kwalificatie in Austin Valtteri Bottas van Mercedes en Ferrari-coureur Sebastian Vettel laten voorgaan. De verschillen aan de top waren te verwaarlozen. Verstappen was 0,067 seconde minder snel dan Bottas. Vettel hoefde slechts 0,012 seconde toe toe te staan op Bottas.

Voor Verstappen wordt het zondag zijn honderdste race in de Formule 1. De 22-jarige Limburger wil na vorig weekeinde wat goedmaken. Verstappen eindigde als zesde in de Grote Prijs van Mexico na een weekeinde vol tegenslag.

Lewis Hamilton kwam opvallend genoeg niet verder dan P5. De Brit van Mercedes kan in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel binnenslepen. Daarvoor is een plek bij de eerste acht vereist. Normaal gesproken is dat een formaliteit voor de wereldkampioen van 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018.

