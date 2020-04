Officieel: Formule 1 wil in juli starten in Oostenrijk

„We krijgen steeds meer vertrouwen in onze plannen voor het begin van de zomer”, aldus Carey. „We hopen in Europa te racen in juli, augustus en het begin van september. Om te beginnen met de eerste race in Oostenrijk in het weekend van 3 tot en met 5 juli.”

De Amerikaan vervolgt in zijn statement dat het plan is om, zoals gebruikelijk, in de maanden september, oktober en november in ’Eurazië’, Azië en de Amerikaanse werelddelen te racen. Het seizoen moet dan in de winter eindigen met races in Bahrein en Abu Dhabi. „Op die manier sluiten we het seizoen af met vijftien tot achttien races. We publiceren onze kalender zo snel als mogelijk.”

F1-baas Chase Carey Ⓒ REUTERS

De eerste races van het seizoen zullen sowieso zonder toeschouwers worden verreden, aldus Carey. De Formule 1 is er veel aan gelegen om minimaal vijftien Grand Prix’ te organiseren. Dit heeft alles te maken met het televisiecontract, met ruim 700 miljoen euro de grootste inkomstenbron van de koningsklasse.

„Maar we hopen dat er later in het jaar wel fans aanwezig kunnen zijn. We moeten nog veel issues uitwerken, zoals de procedures voor teams en andere partners om landen in te komen en daar te kunnen werken. Naast de plannen voor 2020 werken we er met z’n allen ook hard aan om de lange termijn-toekomst van de Formule 1 te waarborgen met nieuwe technische, sportieve en financiële regels.”