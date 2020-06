Mainz-fan schrijft brief naar club om te klagen over ’te veel donkere spelers’

Een supporter van de Bundesligaclub vond het nodig om zijn beklag te doen over de volgens hem ’vele zwarte voetballers bij de club’. De reactie van Mainz 05 was duidelijk.

De dood van George Floyd beroert heel wat mensen, van verschillende origine. Maar een seizoenskaarthouder van Mainz 05, de ex-club van Jürgen Klopp, vond het desondanks toch nodig om racistisch uit de hoek te komen in een brief gericht aan de nummer vijftien uit de Bundesliga.

„Het is nu al enkele maanden dat ik mezelf niet meer kan identificeren met deze club”, aldus de man wiens identiteit niet bekend werd gemaakt. „Ik krijg de indruk dat ik naar de Afrika Cup in plaats van de Bundesliga aan het kijken ben. Ik weet wat jullie denken, maar nee ik ben geen racist op die manier. Dat zou ik mezelf kwalijk nemen. Maar genoeg is genoeg. Als onze basisopstelling de voorbije weken negen (!!!) zwarte spelers telt terwijl Duitse talenten minder en minder kansen krijgen, dan is dit niet langer de club van mijn hart. Dat waren ten minste spelers die voor iets stonden en mentaliteit hadden. Dat waren spelers die hun bloed, zweet en tranen gaven voor de club.”

Mainz reageerde via een bericht op de clubwebsite. De Duitsers noemen de boodschap van de man „onaanvaardbaar” en vinden het voor een keer niet erg dat een supporter zijn seizoenskaart heeft opgezegd.

„Het enige dat telt voor ons, is dat iemand menselijk is en onze waarden deelt”, klinkt het. „Dat soort mensen verwelkomen wij graag bij ons gemeenschap. Dus we aanvaarden heel graag jouw opzegging vanwege de redenen die je opgaf, want je deelt duidelijk niet de waarden waarop onze club stoelt. Want racisme is geboren door het verspreiden van racistische boodschappen. Maar voor ons maakt huidskleur of eender welk fysiek kenmerk niets uit.”