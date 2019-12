Sport Kort: Cheptegei loopt naar wereldrecord in Valencia

Cheptegei loopt naar wereldrecord in Valencia

11.30 uur Atleet Joshua Cheptegei heeft in Valencia het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De Oegandees snelde over het parcours in de Spaanse stad naar een tijd van 26 minuten en 38 seconden. Cheptegei was daarmee 6 seconden sneller dan de oude toptijd, in 2010 gerealiseerd door de Keniaan Patrick Komon.

De Nederlander Roy Hoornweg was de eerste 2 kilometer gangmaker van Cheptegei, zoals hij dat een maand geleden in dezelfde stad voor Sifan Hassan had gedaan. De Nederlandse slaagde toen niet in haar opzet het wereldrecord op de halve marathon te verbeteren. Twee andere atleten namen de kop nog over voordat Cheptegei halverwege zelf de leiding nam.

Cheptegei sloot daarmee een indrukwekkend jaar af. Eerder pakte hij in Aarhus de wereldtitel op de cross en in Doha op de baan op de 10.000 meter. Vorig jaar won hij nog de Zevenheuvelenloop in een wereldrecord over 15 kilometer.

Riante zege Rockets dankzij 60 punten Harden

09.15 uur Voor de vierde keer in zijn loopbaan in de Amerikaanse profcompetitie NBA heeft basketballer James Harden de 60 punten gehaald. De zevenvoudig All Star deed dat namens Houston Rockets in het thuisduel met Atlanta Hawks. Die productiviteit leidde tot een monsterzege: 158-111.

Harden had voor de 60 punten slechts 31 minuten speeltijd nodig. Legende Michael Jordan slaagde er eerder in vier keer op 60 of meer punten uit te komen in het reguliere seizoen. Slechts twee spelers overkwam dat vaker: Wilt Chamberlain in de jaren 60 liefst 32 keer en Kobe Bryant zes keer. „Het is, zoals alles wat hij doet, ongelooflijk”, sprak Rockets-coach Mike D’Antoni.