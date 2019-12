Sport Kort: Mönchengladbach herstelt zich

Golf: Van Dam prolongeert titel in Spanje

18.14 uur: Anne van Dam heeft in het Andalusische Marbella haar titel in het Spaans Open golf geprolongeerd. De Arnhemse eindigde na een slotronde van 70 slagen, twee onder par, op een totaal van 275 slagen (-13). Daarmee bleef ze de Indiase Aditi Ashok en de Deense Nanna Koerstz Madsen één slag voor. Ze vulde haar portemonnee met een winstbonus van 45.000 euro.

Het is al de vijfde toernooizege voor Van Dam op de Europese vrouwentour LET. Ze won eerder dit jaar ook de Canberra Classic in Australië. De beslissing op de Aloha Golf Club aan de Costa del Sol viel op de allerlaatste hole. Van Dam begon met een achterstand van één slag op de Deense Madsen aan de achttiende hole. De Nederlandse hield de zenuwen in bedwang en rondde af met par, maar bij Madsen ging het compleet fout. Ze eindigde met een dubbele bogey (+2) en moest de zege laten aan Van Dam.

Voetbal: Mönchengladbach herstelt zich

17.33 uur: Borussia Mönchengladbach heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Union Berlijn. De verrassende koploper van de Bundesliga won op eigen veld met 4-2 van Freiburg. Mönchengladbach heeft 28 punten uit dertien duels. RB Leipzig, dat met 3-2 bij hekkensluiter Paderborn won, staat op 27 punten.

De Fransman Marcus Thuram zette de thuisploeg al in de derde minuut op voorsprong door de Nederlandse doelman Mark Flekken te passeren. Drie minuten later was het alweer gelijk via Jonathan Schmid, een landgenoot van Thuram. Breel Embolo nam na de rust een hoofdrol op zich. De Zwitser maakte eerst de 2-1, miste vervolgens een strafschop om uiteindelijk nog de 4-2 te maken. Tussendoor hadden Patrick Herrmann (3-1, op aangeven van Embolo) en Lucas Höler (3-2) gescoord.

Bayern München, dat zaterdag van Bayer Leverkusen verloor, is pas vierde op 4 punten van de koploper uit de grensstreek.

Pierre-Emerick Aubameyang viert zijn treffer Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Aubameyang redt punt voor Arsenal

17.06 uur: Ook onder interim-coach Fredrik Ljungberg kan Arsenal in de Premier League vooralsnog niet winnen. Met de Zweed voor de eerste keer op de bank bleef de sukkelende Londense club bij laagvlieger Norwich City steken op 2-2. Arsenal is nu al zes competitiewedstrijden op rij zonder zege.

Ljungberg was de assistent van hoofdcoach Unai Emery, die vrijdag wegens de slechte resultaten werd ontslagen. Hij krijgt assistentie van de Duitse oud-verdediger Per Mertesacker, die normaal gesproken in de jeugdopleiding van Arsenal werkzaam is.

Arsenal kwam bij Norwich twee keer op achterstand. Teemu Pukki en Todd Cantwell scoorden voor de thuisploeg. Pierre-Emerick Aubameyang bracht beide gelijkmakers op zijn naam. Zijn eerste doelpunt maakte hij uit een strafschop, die hij mocht overnemen, omdat doelman Tim Krul bij zijn redding op de eerste trap iets te vroeg naar voren stapte.

Arsenal staat achtste op de ranglijst, Norwich zakte naar de negentiende plek.

Wil Besseling in Zuid-Afrika. Ⓒ Hollandse Hoogte

Golf: Golfer Besseling overtreft zichzelf

16.47 uur: Wil Besseling heeft zijn beste resultaat ooit behaald in een toernooi van de Europese Tour. De Noord-Hollander eindigde in het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika op de gedeelde derde plaats. Hij moest twee slagen toegeven op de winnaar, de Spanjaard Pablo Larrazábal.

Het toernooi op de golfbaan van Leopard Creek in Malalane brak vanwege de hitte met een oeroud kledingvoorschrift. De spelers mochten voor het eerst op de wedstrijddagen de lange broek inruilen voor een korte. Besseling maakte er dankbaar gebruik van.

Hij stond na de eerste dag met een zeer lage score van 65 slagen zelfs aan de leiding in Malalane en hield ook de rondes erna zijn goede niveau vast. In de vierde en laatste ronde nam Besseling na twaalf ronden opnieuw de leiding en een eerste toernooizege lonkte, maar een dubbele bogey (+2) op de veertiende hole nekte hem. Hij sloot af in 74 slagen, twee boven par, een kwam uit op een totaal van 282 slagen (-6).

Voetbal: De Graafschap verder achterop door gelijkspel

16.46 uur: In de Keuken Kampioen Divisie is De Graafschap verder achterop geraakt. De ploeg van trainer Mike Snoei moest in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles genoegen nemen met een punt: 1-1. De ’Superboeren’ verloren de voorgaande competitiewedstrijd tegen Jong AZ met 2-1.

Kort na de rust opende Elmo Lieftink de score namens de Eagles. Hij knalde raak in de korte hoek. In de 53e minuut was Ralf Seuntjens dicht bij de gelijkmaker. Hij schoot net naast. In de 83e minuut zorgde de aanvoerder van de thuisclub alsnog voor 1-1. Hij benutte een strafschop.

De Graafschap heeft als nummer twee nu vijf punten minder dan koploper SC Cambuur, dat vrijdag met 3-1 van Jong AZ won. Go Ahead Eagles staat op de zevende plek, met twaalf punten minder dan de lijstaanvoerder uit Friesland.

Voetbal: Kompany kan verlies Anderlecht niet voorkomen

16.45 uur: Anderlecht heeft zondag een pijnlijke 3-2-nederlaag geleden bij KV Oostende. Het betekende het eerste verlies onder Franky Vercauteren, die begin oktober Welshman Simon Davies op de bank verving. Speler-manager Vincent Kompany stond voor het eerst sinds eind augustus weer op het veld. Ook hij kon het gezichtsverlies voor clubeigenaar Marc Coucke, die eerder voorzitter was van KV Oostende, niet voorkomen.

Oostende kwam al na vijf minuten op voorsprong toen Joseph Akpala profiteerde van een fout van doelman Hendrik Van Crombrugge. Bij Anderlecht hadden ook de Nederlanders Derrick Luckassen en Michel Vlap een basisplaats. Michiel Jonckheere zette de thuisploeg na een halfuur op 2-0. In de 55e minuut miste Kemar Roofe namens Anderlecht een strafschop. Een doelpunt van Andrew Hjulsager (3-0) leek het duel al te beslissen, maar treffers van Nacer Chadli en Jeremy Doku zorgden nog voor spannende slotminuten.

Anderlecht zakte naar de elfde plaats, Oostende is veertiende.

Atletiek: Keniaanse atleet Koech snel in Montferland

14.52 uur: De Keniaan Geoffrey Koech heeft de Montferland Run op zijn naam geschreven. Hij won de internationaal hoog aangeschreven wegwedstrijd over 15 kilometer in en rond ’s-Heerenberg in 42 minuten en 13 seconden en dat was een parcoursrecord. Zijn landgenoot Josphat Boit arriveerde als tweede op vijf seconden. Beste Nederlander was Mohamed Ali op de twaalfde plaats in 44.35.

De Ethiopische Tsigie Gebrerufal was de snelste bij de vrouwen. Ze won in 47.29, eveneens een parcoursrecord. Ze hield de nummer twee, de Keniaanse Joan Melly, acht seconden achter zich op de meet. Susan Krumins kwam net te kort voor het podium. De Nijmeegse specialiste op de lange afstanden passeerde de streep als vierde in 49.08.

De Keniaan Conseslus Kipruto was als blikvanger naar de Montferlandrun gehaald. De regerend olympisch- en wereldkampioen op de 3000 meter steeple chase kon niet met de voorsten mee en eindigde als negende in 43.43.

Voetbal: Watford ontslaat coach Sánchez Flores

14.26 uur: De Engelse voetbalclub Watford heeft de Spaanse coach Quique Sánchez Flores ontslagen. De clubleiding nam dat besluit een dag na de 2-1-nederlaag in de Premier League tegen Southampton. Watford, met Daryl Janmaat in de gelederen, staat laatste in de stand met slechts 8 punten uit veertien duels.

„Quique is een integere man en hij wilde heel graag een positieve wending geven, maar de slechte resultaten hebben ons helaas genoodzaakt dit besluit te nemen”, valt te lezen in een verklaring op de website van de club.

Flores was maar kort in dienst, minder dan drie maanden om precies te zijn. Hij volgde op 7 september zijn landgenoot Javi Gracia op, die na vier speelronden al moest vertrekken. Het was Flores’ tweede periode bij Watford; in het seizoen 2015/2016 was hij ook hoofdtrainer van de club.

De Spanjaard kon de negatieve reeks die Gracia inzette niet ombuigen. Watford boekte maar één zege in de tien wedstrijden onder zijn leiding, dat was vorige maand tegen Norwich City. Bij de vele nederlagen zat een pijnlijke 8-0 tegen regerend kampioen Manchester City.

De club maakte nog niet de vervanger van Flores bekend, maar volgens Britse media wordt dat Chris Hughton, voormalig coach van Brighton & Hove Albion.

Voetbal: Regen verhindert Monaco - PSG

13.46 uur: Het slechte weer in Zuid-Frankrijk verhindert het doorgaan van het duel tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain zondagavond. „Door een beslissing van de Monegaskische autoriteiten is de wedstrijd tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain uitgesteld”, meldt de club op de website.

De aanhoudende regen leidt in de straten van het tegen een heuvel gebouwde Monte Carlo tot kans op overstromingen in het lager gelegen deel van het prinsdom waar ook het stadion van de voetbalclub staat.

Paris Saint-Germain is koploper in de Ligue 1, Monaco staat veertiende.

Joshua Cheptegei op archiefbeeld Ⓒ REUTERS

Atletiek: Cheptegei loopt naar wereldrecord in Valencia

11.30 uur: Atleet Joshua Cheptegei heeft in Valencia het wereldrecord op de 10 kilometer verbeterd. De Oegandees snelde over het parcours in de Spaanse stad naar een tijd van 26 minuten en 38 seconden. Cheptegei was daarmee 6 seconden sneller dan de oude toptijd, in 2010 gerealiseerd door de Keniaan Patrick Komon.

De Nederlander Roy Hoornweg was de eerste 2 kilometer gangmaker van Cheptegei, zoals hij dat een maand geleden in dezelfde stad voor Sifan Hassan had gedaan. De Nederlandse slaagde toen niet in haar opzet het wereldrecord op de halve marathon te verbeteren. Twee andere atleten namen de kop nog over voordat Cheptegei halverwege zelf de leiding nam.

Cheptegei sloot daarmee een indrukwekkend jaar af. Eerder pakte hij in Aarhus de wereldtitel op de cross en in Doha op de baan op de 10.000 meter. Vorig jaar won hij nog de Zevenheuvelenloop in een wereldrecord over 15 kilometer.

James Harden (midden) baant zich een weg tussen Bruno Fernando en Tyrone Wallace door. Ⓒ AP

Basketbal: Riante zege Rockets dankzij 60 punten Harden

09.15 uur:Voor de vierde keer in zijn loopbaan in de Amerikaanse profcompetitie NBA heeft basketballer James Harden de 60 punten gehaald. De zevenvoudig All Star deed dat namens Houston Rockets in het thuisduel met Atlanta Hawks. Die productiviteit leidde tot een monsterzege: 158-111.

Harden had voor de 60 punten slechts 31 minuten speeltijd nodig. Legende Michael Jordan slaagde er eerder in vier keer op 60 of meer punten uit te komen in het reguliere seizoen. Slechts twee spelers overkwam dat vaker: Wilt Chamberlain in de jaren 60 liefst 32 keer en Kobe Bryant zes keer. „Het is, zoals alles wat hij doet, ongelooflijk”, sprak Rockets-coach Mike D’Antoni.

Milwaukee Bucks schaarde zich naast Los Angeles Lakers als ploeg met de meeste zeges op zak. De zeventiende overwinning werd behaald tegen Charlotte Hornets: 137-96. Giannis Antetokounmpo kwam maar 20 minuten in het veld, maar de Griek was desondanks goed voor 26 punten. Het was de elfde zege op rij. Antetokounmpo slaagde er door zijn korte optreden niet in zijn serie van duels met een double-double - dubbele cijfers in punten en rebounds - uit te breiden naar twintig. Hij miste daarvoor één rebound.