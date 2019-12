Sport Kort: Riante zege Rockets dankzij 60 punten Harden

Riante zege Rockets dankzij 60 punten Harden

09.15 uur Voor de vierde keer in zijn loopbaan in de Amerikaanse profcompetitie NBA heeft basketballer James Harden de 60 punten gehaald. De zevenvoudig All Star deed dat namens Houston Rockets in het thuisduel met Atlanta Hawks. Die productiviteit leidde tot een monsterzege: 158-111.

Harden had voor de 60 punten slechts 31 minuten speeltijd nodig. Legende Michael Jordan slaagde er eerder in vier keer op 60 of meer punten uit te komen in het reguliere seizoen. Slechts twee spelers overkwam dat vaker: Wilt Chamberlain in de jaren 60 liefst 32 keer en Kobe Bryant zes keer. „Het is, zoals alles wat hij doet, ongelooflijk”, sprak Rockets-coach Mike D’Antoni.