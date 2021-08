Toch gebroken sleutelbeen Alejandro Valverde na val in Vuelta

Aanvankelijk meldde zijn ploeg dat uit onderzoek in een ziekenhuis in Alicante was gebleken dat Valverde niets had gebroken. „Jammer genoeg blijkt uit een tweede reeks tests dat Alejandro zijn sleutelbeen heeft gebroken”, liet Movistar weten.

Valverde was net in de aanval gegaan vanuit het peloton toen hij in een bocht onderuit schoof en een ravijn ingleed. De 41-jarige oud-winnaar van de Vuelta stond lang bij de wagen van de koersdokter waar artsen hem onderzochten. Valverde probeerde het nog even, maar kneep al snel toch in de remmen. Geëmotioneerd stapte hij van de fiets. De Spanjaard stond vierde in het algemeen klassement op 41 seconden van rodetruidrager Primoz Roglic.