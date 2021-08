Video: Alejandro Valverde na val uit Vuelta; geen breuken

De 41-jarige Spanjaard, zeer waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen als wielerprof, verloor op ruim 45 kilometer van de meet de macht over zijn fiets en schoof over het asfalt van de weg af de berm in. Daar vond hij overigens geen verzachting, wel een strook grind die hem scheidde van een val in het ravijn.

Zijn teamgenoot van Movistar José Joaquín Rojas was er snel bij om Valverde, in 2019 winnaar van de Vuelta, uit de berm te hijsen. De gehavende routinier liet zich niet kennen en stapte gewoon weer op zijn fiets. Een paar kilometer verderop stapte de treurende Valverde toch af.

Uit onderzoek in het ziekenhuis in Alicante is gebleken dat Valverde niets heeft gebroken. De renner is wel behandeld aan zijn verwondingen, liet zijn ploeg via Twitter weten.

Eerder was Hugh Carthy al afgestapt. De Brit van EF Education-Nippo was vorig jaar de nummer 3 van het eindklassement. Carthy gaf in de zesde etappe op de korte steile slotklim bijna drie minuten toe op ritwinnaar en ploeggenoot Magnus Cort Nielsen. De Brit stond in het algemeen klassement 33e op ruim 4 minuten van Roglic.

Ook de Spanjaard Oscar Rodriguez staakte de strijd. De renner van Astana heeft te veel last van een knieblessure na een eerdere val. De Fransman Emmanuel Morin van Cofidis stapte ook af.