UEFA-voorzitter Ceferin des duivels: ’Deze slangen van de Super League spugen ons recht in het gezicht’

De Sloveense bestuurder is ziedend. „Het is een cynisch en respectloos plan. En in strijd met alles waar voetbal en onze Europese waarden voor staan.”

Hij vervolgt zijn relaas: „Voor deze clubs draait het niet om solidariteit, nee, het draait maar om één ding: geld. Het is hebzucht en niets anders wat deze clubs leidt. Voor deze clubs gaat het niet om doelpunten, maar om euro’s.”

’Dark rooms’

Ceferin steekt nog even flink van wal: „Ik ben boos dat deze twaalf mensen het voetbal van ons wil stelen, van het voetbalpubliek. Ze weten niets van solidariteit. Ze zullen beroemd zijn, maar niet populair. Ze hebben achter mijn rug gesprekken gevoerd met investeerders en onderling in ’dark rooms’.”

En gaat verder: „Dit zijn voor mij geen grote clubs. Speelde Juventus niet in Serie B, in welke League speelde Manchester United voor Alex Ferguson?”, zegt hij met een cynische onderklank. „Als de wet het toestaat, kan ik me voorstellen dat de nationale competities deelnemers aan de Super League verbannen.”

Uitsluiting EK’s en WK’s

Ceferin bevestigde tevens de eerdere informatie dat spelers van de deel te nemen clubs worden uitgesloten van interlandvoetbal. „Zij zullen worden uitgesloten van de EK’s en WK’s.”

Er is nog geen UEFA-beslissing over wat ze gaan doen dit seizoen met de clubs, Ceferin wil ze zo snel mogelijk verbannen: clubs en spelers van alle Europese competities, maar de vraag is of dit juridisch zo snel kan.

Ceferin geeft clubs nog mogelijkheid tot inkeer

Hij geeft ze nog wel een kans: „Deze clubs zijn fout, maar als ze terugkomen op hun besluit dan blijven ze welkom. Ze willen snel onderhandelen, maar daar zitten wij niet op te wachten. Er is geen spoed.”

Ceferin: ..Het is niet iets persoonlijks, ze verrassen me wel en ik heet ze welkom als ze terugkomen bij ons fantastische project voor na 2024. Zo noemde Agnelli onze voorstellen voor de vernieuwingen van de Champions League, Europa League en Conference League vanaf 2024.”

Maar hij verschaft ook duidelijkheid: „Ik ben niet bang om nog meer dan deze 13 clubs te verliezen. Er zal nooit een nieuw toernooi komen in de vorm van een Super League boven de Champions League. Niet onder onze vlag.”

UEFA kiest voor nieuwe opzet Champions League

De Champions League krijgt vanaf 2024 een andere opzet. De Europese voetbalbond UEFA kiest voor een opzet met 36 in plaats van 32 deelnemers. Het huidige poulesysteem met groepen van vier verdwijnt. In plaats daarvan spelen deelnemers in de eerste fase tien duels, vier meer dan nu, met extra inkomsten tot gevolg.

Het uitvoerend comité van de UEFA besloot maandag tijdens een vergadering in de Zwitserse stad Montreux dat de Champions League vanaf het seizoen 2024-2025 in een zogenaamd ’Zwitsers model’ gespeeld gaat worden, net als de Europa League en de nieuwe Conference League die ook 36 deelnemers krijgen. In de nacht van zondag op maandag kondigden twaalf Europese topclubs aan dat ze uit onvrede over de plannen van de UEFA een eigen Super League hebben opgezet.

Alle drie de Europese bekertoernooien krijgen een grote poule met 36 deelnemers. Teams in de Europa League spelen na loting acht duels in de poule. Ploegen uit de Conference League slechts zes. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 strijden om nog eens acht plaatsen voor de knock-outfase.

De poulewedstrijden staan voor september tot en met januari op het programma. Via de nationale competities plaatsen 32 ploegen zich voor de Champions League, de Europa League en Conference League. De UEFA wijst vier ploegen aan op basis van prestaties uit het heden en verleden.

Voor minimaal twaalf clubs gaat de nieuwe opzet van de Champions League dus niet ver genoeg. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen al in augustus beginnen met een Super League, een nieuwe midweekse competitie buiten de huidige Europese toernooien om die 10 miljard euro aan inkomsten moet genereren.

Infantino

Hij heeft nog wel een positief nootje: „Clubs uit Frankrijk en Duitsland zijn wel te vertrouwen.”

„Ik heb FIFA-voorzitter Infantino gesproken en hij is tegen, hij support ons tegen Super League”, aldus Ceferin.

Ceferin over Juventus-voorzitter Agnelli: ’Grootse leugenaar ooit’

„Mijn grootste teleurstelling, grootste leugenaar die ik ooit ben tegengekomen en ik ben veel mensen tegengekomen in mijn 24 jaar als criminal advocaat.”

Agnelli zat in UEFA-council en was voorzitter van ECA (verzameling Europese topclubs). Zaterdag hadden de twee voor het laatst contact, hij zou Ceferin terugbellen, maar kwam met dit plan naar buiten enkele uren daarna.

Ceferin over Woodward van Man. United: donderdag nog complimenten gekregen

„Donderdag heeft hij mij nog gecomplimenteerd met ons nieuwe voorstel voor de Europese competities na 2024 en twee dagen later komen ze met dit plan.”

Super League

Twaalf topclubs in het Europese voetbal kondigden maandag in een officieel persbericht de oprichting van een Super League aan. Het gaat om een midweekse competitie, die zo snel mogelijk van start moet gaan.

De volgende clubs zijn bij het revolutionaire project nauw betrokken: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Naar verwachting komen er voor het eerste seizoen in de nieuwe Europese topcompetitie nog drie clubs bij.

In de persverklaring vermeldt de directie van de Super League dat de oprichters uitkijken naar de discussies met de UEFA en de FIFA om met elkaar samen te gaan werken, „voor de beste uitkomst van de nieuwe liga en voor het voetbal in het geheel.”

EK-stadions

Enkele stadions voor Euro 2020, te weten Dublin en München, daar wordt komende vrijdag een besluit over genomen.