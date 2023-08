Ingo Gerstl vestigt baanrecord in Assense ’Cathedral of Speed’ tijdens JACK’s Racing Day

Zo ook de Oostenrijker Ingo Gerstl die in een heuse, snerpend luide Toro Rosso F1 STR1-bolide reed en tijdens de kwalificatie van de formuleklasse BOSS GP een bijzondere prestatie leverde. Met een gemiddelde snelheid van 216,15 kilometer per uur stelde hij het baanrecord in ‘the Cathedral of Speed’ scherper op 1.15,861. Dat was sneller dan coureur Jack Aitken met een Renault Formule 1-bolide in Assen eerder had gereden en zeker sneller dan wat de MotoGP-coureurs lieten zien. Ducati-coureur Marco Bezzecchi vestigde dit jaar bij de Dutch TT een nieuw baanrecord in 1.31,472, wat op een gemiddelde van 178,7 km/uur neerkwam.

Dafne Schippers en Frans Duijts als passagiers

Onder anderen tweevoudig wereldkampioen atletiek Dafne Schippers en zanger Frans Duijts waren getuige van deze historische ronde op Assen. Zij stapten in als passagier bij Tom Coronel tijdens de ‘2-seater Experience’. Nyck de Vries die dit seizoen zijn Formule 1-stoeltje verloor aan Daniel Ricciardo en de beste Nederlandse F2-coureur Richard Verschoor verzorgden eveneens een demonstratie. Zij kregen later gezelschap van het Ten Kate Racing Yamaha team, het Coronel Dakar team en een stuntvliegtuig dat landde en opsteeg vanaf het rechte eind voor de hoofdtribune. De Vries die zich het hele weekeinde schuilhield uit vrees gevraagd te worden naar zijn ontslag bij Alpha Tauri en zijn toekomstplannen, kreeg daardoor niet de aandacht die voorheen Max Verstappen, Nico Hulkenberg en David Coulthard bij de racing days ten deel vielen.

Met twee prachtige races, die in het hele veld volop actie en strijd boden, behoorde de Porsche Carrera Cup Benelux tot de smaakmakers tijdens de JACK’S Racing Day. Gastrijder Larry ten Voorde, die twee keer kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Carrera Cup werd, schreef beide wedstrijden op zijn naam.

Brink vroegtijdig kampioen

Na een ijzersterke race eerder op de dag, liet motorcoureur Ricardo Brink tijdens de tweede race van het weekend zijn directe opponenten uit het algemeen klassement (Yan Ancia en Thijs Peeters) met ruim 21 seconden achter zich. Hij bouwde daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement uit en werd zo vroegtijdig kampioen in de Benelux Trophy Superbike.