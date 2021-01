Besmette Matwé Middelkoop mist start tennisseizoen

„Vanmorgen heb ik hier in Turkije positief getest op Covid-19”, schreef Middelkoop op sociale media. „Dat wil zeggen dat ik de Antalya Open niet kan spelen en dat ik in quarantaine moet. Hopelijk ben ik op tijd hersteld om in Australië te kunnen spelen.”

De Australian Open begint op maandag 8 februari. Een week eerder wordt er in Melbourne een voorbereidingstoernooi gespeeld.

Middelkoop is de nummer 46 van de wereld in het dubbelspel. Hij zou in Antalya een duo vormen met Sander Arends.