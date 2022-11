Alfred Schreuder: ’Hier horen we te staan’

„We waren goed aan de bal in de eerste helft en we scoorden snel”, doelde de trainer op de openingstreffer van Steven Berghuis in de 4e minuut. „Wij kregen vertrouwen van die snelle goal en zij kregen wel een tik.”

Schreuder liet Owen Wijndal beginnen als linksback en hield Daley Blind de hele wedstrijd op de bank. Wijndal was betrokken bij de eerste twee doelpunten van Ajax, maar viel in de slotfase van de eerste helft uit met een enkelblessure. Schreuder verving hem niet door Blind, maar liet Devyne Rensch invallen.

’Keuze fijn’

Volgens Schreuder zegt die keuze niets over zijn basisopstelling voor het thuisduel van zondag met PSV, waarin de koppositie van de Eredivisie op het spel staat. „We stonden al met 2-0 voor en Rensch moet ook minuten maken”, zei Schreuder bij RTL 7. „Het is fijn voor een trainer als hij veel keuze heeft.”

Bekijk ook: Ajax strooit met zege bij Rangers zout in wond PSV

Schreuder kon leven met de derde plaats voor Ajax in de poule, die na de winterstop recht geeft op twee duels om een plaats in de achtste finales van de Europa League. „We hadden op meer gehoopt. Maar als ik eerlijk ben, staan we nu op een positie waar we wel horen te staan.”

Van Bronckhorst maakt zich geen zorgen. Ⓒ ANP/HH

Trainer Giovanni van Bronckhorst zocht niet naar excuses na de nederlaag van Rangers FC tegen Ajax. „Ik denk dat het verschil in niveau met al onze tegenstanders in deze poule te groot was”, zei Van Bronckhorst.

Bekijk ook: VIDEO Ajacied Wijndal raakt geblesseerd bij ongelukkige glijpartij

Rangers kwalificeerde zich ten koste van PSV voor het hoofdtoernooi van de Champions League. „Dat was geweldig”, zei Van Bronckhorst. „Het is mooi dat we ons hebben kunnen kwalificeren. Maar in deze poule kwamen we veel tekort.”

Slechtste reeks ooit in Champions League

Rangers verloor alle zes de groepswedstrijden en eindigde op een doelsaldo van -20. Nog nooit presteerde een club zo slecht in de groepsfase van de Champions League. „Ik heb de Champions League als speler gewonnen en nu dit”, zei Van Bronckhorst. „Het zijn pieken en dalen. Ik kan hier niet veel aan veranderen. We moeten ons weer op de competitie en het nationale bekertoernooi focussen. Ik voel de steun van de clubleiding. Het is rustig.”