Sport Kort: Badmintonkoppel Tabeling/Piek naar kwartfinales EK

Badmintonkoppel Tabeling/Piek naar kwartfinales EK

09.52 uur: Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben woensdag op de Europees kampioenschappen de kwartfinales bereikt in het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel was in Madrid in de tweede ronde duidelijk te sterk voor het opmerkelijke Israëlische duo Zilberman, dat bestaat uit de 63-jarige moeder Svetlana en haar 33-jarige zoon Misha. De partij duurde 21 minuten: 21-15 21-7.

De EK badminton in Madrid begonnen maandag en duren nog tot en met zaterdag.

Basketballer Oladipo helpt Miami Heat naar tweede ronde play-offs

08.55 uur: Na Boston Celtics heeft ook Miami Heat zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Mede dankzij Victor Oladipo, in maart teruggekeerd bij de ploeg na een blessure die de tweevoudig All Star elf maanden aan de kant hield, versloeg de ploeg uit Florida Atlanta Hawks met 97-94. Het was de vierde overwinning in de vijfde onderlinge confrontatie waarmee de best-of-seven serie beslist was.

Miami, dat vedetten Jimmy Butler en Kyle Lowry mist wegens blessures, was met name verdedigend op dreef en had in Oladipo de topschutter met 23 punten. Het was de eerste keer in deze play-offs dat coach Erik Spoelstra de 29-jarige zoon van Nigeriaanse immigranten weer in de basis had opgenomen.

In de tweede ronde neemt Miami het op tegen de winnaar van de wedstrijdenreeks tussen Philadelphia 76’ers en Toronto Raptors.

In de westelijke divisie zijn Phoenix Suns en Memphis Grizzlies een zege verwijderd van een vervolg. De Suns versloegen New Orleans Pelicans met 112-97, terwijl de Grizzlies met 111-109 te sterk waren voor Minnesota Timberwolves. In beide series staat het nu 3-2.

Memphis mocht Ja Morant dankbaar zijn. De guard maakte indruk met een monsterdunk, een beslissende lay-up in de slotseconden en 30 punten in totaal. Met ook nog 13 rebounds en 9 assists miste hij op een haar een ’triple double’.

Phoenix, het beste team uit de reguliere competitie, mist nog steeds Devin Booker maar had wel Chris Paul (22 punten, 11 assists) er weer bij. Mikal Bridges werd de topschutter met 31 punten.