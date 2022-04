Sport Kort: Coach Leitl verlaat Greuther Fürth

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Stefan Leitl verlaat na dit seizoen degradant Greuther Fürth

17.19 uur: Voetbaltrainer Stefan Leitl vertrekt na dit seizoen bij Greuther Fürth. De club is al gedegradeerd uit de Bundesliga. Leitl kwam in 2019 terecht bij Fürth, waarmee hij vervolgens direct promoveerde naar de hoogste afdeling.

Leitl heeft zelf besloten op te stappen. Hoewel hij een nog lopende verbintenis heeft, beroept hij zich naar verluidt op een clausule in zijn contract die dat toestaat. Mogelijk vertrekt hij naar Hannover.

Verdachte opgepakt in zaak mishandeling PSG-speelster Hamraoui

16.05 uur: Een verdachte van de mishandeling van voetbalster Kheira Hamraoui van Paris Saint-Germain is woensdag aangehouden, meldt het bureau van de aanklager in Versailles. Een bron dicht bij het onderzoek heeft aan persbureau AFP gezegd dat de verdachte bekend was bij de politie en een vriend was van Aminata Diallo, een teamgenote van Hamraoui. Hij zou een rol hebben gespeeld in de aanval.

Diallo en Hamraoui, concurrenten van elkaar voor dezelfde positie bij de club uit Parijs, zaten na een feestje op 4 november vorig jaar samen in een auto. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan. Diallo werd eerder in het onderzoek aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar werd daarna zonder aanklacht weer vrijgelaten.

„Het is ons niet bekend dat een vriend van Diallo in hechtenis is genomen”, liet de advocaat van Diallo weten. „Aminata wil meer dan wie ook dat de waarheid naar boven komt in deze zaak.”

Jille en Van der Lecq door naar kwartfinales EK badminton

16.02 uur: Badmintonners Ruben Jille en Ties van der Lecq hebben zich bij de Europese kampioenschappen geplaatst voor de kwartfinales. Het Nederlandse koppel was in Madrid te sterk voor Ondrej Kral en Adam Mendrek uit Tsjechië. Het werd twee keer 21-17 voor Jille en Van der Lecq.

Debora Jille en Cheryl Seinen plaatsten zich woensdagmiddag voor de kwartfinales in het vrouwendubbelspel door het Britse duo Chloe Birch en Jessica Pugh te verslaan: 21-10 18-21 en 21-17.

Eerder op woensdag plaatsten Robin Tabeling en Selena Piek zich al voor de kwartfinales in het gemengd dubbelspel. Tabeling en Piek wonnen in de tweede ronde van het opmerkelijke Israëlische duo Zilberman, dat bestaat uit de 63-jarige moeder Svetlana en haar 33-jarige zoon Misha. Het werd 21-15 21-7.

Caljouw en Kweekel uitgeschakeld op EK badminton

13.53 uur: Mark Caljouw en Joran Kweekel zijn er bij de Europese kampioenschappen badminton niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Caljouw verloor in de derde ronde van Misha Zilberman uit Israël. Zilberman won de wedstrijd met 21-16, 15-21 en 21-16.

Kweekel moest zijn meerdere erkennen in Nhat Nguyen, een Vietnamese speler die uitkomt voor Ierland. Nguyen was met 21-15 21-14 te sterk voor de 23-jarige Nederlander.

Bij de vrouwen werd Gayle Mahulette dinsdag in de tweede ronde al uitgeschakeld. Mahulette was de enige Nederlandse vrouw die meedeed aan het enkelspel in Madrid.

Swiatek door schouderblessure niet in actie in Madrid

12.15 uur: Tennisster Iga Swiatek heeft zich vanwege een blessure aan haar rechterschouder afgemeld voor het WTA-toernooi in Madrid van deze week.

„Mijn lichaam heeft rust nodig”, schrijft ze op Twitter. „Na intense weken en het winnen van vier toernooien op rij is het nu belangrijk om de tijd te nemen om mijn arm goed te laten behandelen.”

De Poolse nummer 1 van de wereld won afgelopen weekend nog het WTA-toernooi van Stuttgart. In de finale versloeg ze de Belarussische Aryna Sabalenka in twee sets.

De pas 20-jarige Swiatek won eerder dit seizoen ook al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami. Ze heeft nu al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren.

Nog geen rentree wielrenner Ackermann in ’eigen’ koers

11.10 uur: De Duitse wielrenner Pascal Ackermann ontbreekt voorlopig nog bij UAE Team Emirates. De 28-jarige sprinter liep tien dagen geleden bij een val in Parijs-Roubaix een gebroken staartbeen op. Ackermann won dit seizoen nog de Bredene Koksijde Classic.

Ackermann had gehoopt op 1 mei in eigen land zijn rentree te maken in Eschborn-Frankfurt, een WorldTour-koers die hij in 2019 won en vorig jaar nog als vijfde beëindigde. Die wedstrijd komt te vroeg, meldde de ploeg op Twitter. Er wordt nu gehoopt op een „spoedige” terugkeer in het peloton.

Badmintonkoppel Tabeling/Piek naar kwartfinales EK

09.52 uur: Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben woensdag op de Europees kampioenschappen de kwartfinales bereikt in het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel was in Madrid in de tweede ronde duidelijk te sterk voor het opmerkelijke Israëlische duo Zilberman, dat bestaat uit de 63-jarige moeder Svetlana en haar 33-jarige zoon Misha. De partij duurde 21 minuten: 21-15 21-7.

De EK badminton in Madrid begonnen maandag en duren nog tot en met zaterdag.

Basketballer Oladipo helpt Miami Heat naar tweede ronde play-offs

08.55 uur: Na Boston Celtics heeft ook Miami Heat zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Mede dankzij Victor Oladipo, in maart teruggekeerd bij de ploeg na een blessure die de tweevoudig All Star elf maanden aan de kant hield, versloeg de ploeg uit Florida Atlanta Hawks met 97-94. Het was de vierde overwinning in de vijfde onderlinge confrontatie waarmee de best-of-seven serie beslist was.

Miami, dat vedetten Jimmy Butler en Kyle Lowry mist wegens blessures, was met name verdedigend op dreef en had in Oladipo de topschutter met 23 punten. Het was de eerste keer in deze play-offs dat coach Erik Spoelstra de 29-jarige zoon van Nigeriaanse immigranten weer in de basis had opgenomen.

In de tweede ronde neemt Miami het op tegen de winnaar van de wedstrijdenreeks tussen Philadelphia 76’ers en Toronto Raptors.

In de westelijke divisie zijn Phoenix Suns en Memphis Grizzlies een zege verwijderd van een vervolg. De Suns versloegen New Orleans Pelicans met 112-97, terwijl de Grizzlies met 111-109 te sterk waren voor Minnesota Timberwolves. In beide series staat het nu 3-2.

Memphis mocht Ja Morant dankbaar zijn. De guard maakte indruk met een monsterdunk, een beslissende lay-up in de slotseconden en 30 punten in totaal. Met ook nog 13 rebounds en 9 assists miste hij op een haar een ’triple double’.

Phoenix, het beste team uit de reguliere competitie, mist nog steeds Devin Booker maar had wel Chris Paul (22 punten, 11 assists) er weer bij. Mikal Bridges werd de topschutter met 31 punten.