Diede de Groot treedt buiten haar comfortzone: ’Ik ben niet zo van het alles delen’

AMSTERDAM - Met haar tweede grandslamzege in 2021 - na de Australian Open ook Roland Garros - is rolstoeltennisster Diede de Groot (24) de grote favoriet voor paralympisch goud in Tokio. Maar haar Japanse rivale Yui Kamiji zal er na de verloren finale in Parijs (6-4, 6-3) alles aan doen om de plannen van de geboren Woerdense te doorkruisen.