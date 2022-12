Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Upamecano en Tchouaméni ontbreken op training Frankrijk

20.42 uur: Verdediger Dayot Upamecano en middenvelder Aurélien Tchouaméni ontbraken maandag op de training bij wereldkampioen Frankrijk, twee dagen voor de halve finale van het WK tegen Marokko.

De twee basisspelers bleven binnen, zo bevestigden bronnen rond de selectie na de besloten oefensessie. Tchouaméni kreeg in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Engeland last van een kuit. Vermoedelijk is de middenvelder van Real Madrid op tijd hersteld om woensdag tegen Marokko te spelen. Tchouameni opende tegen Engeland de score.

Upamecano is volgens sportkrant L'Equipe wat grieperig, iets waar wel meer spelers op het WK last van hebben gehad.

Mexicaan Ramos fluit halve finale Marokko, Makkelie nog in wachtkamer

19.23 uur: De FIFA heeft de Mexicaanse scheidsrechter César Ramos aangesteld voor de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK voetbal in Qatar. Dat duel wordt woensdagavond gespeeld in het Al Bayt-stadion in Al Khor. De Nederlander Danny Makkelie moet afwachten of de FIFA hem nog een wedstrijd geeft.

Makkelie (39) behoort tot de twaalf overgebleven scheidsrechters in Qatar. De FIFA maakte zondag al bekend dat de Italiaan Daniele Orsato dinsdag de leiding heeft over de halve finale tussen Argentinië en Kroatië.

Zaterdag vindt de wedstrijd om de derde plek plaats, een dag later is de eindstrijd. Nog nooit floot een Nederlandse scheidsrechter de finale van een WK voetbal. Björn Kuipers fungeerde vier jaar geleden als vierde official bij de finale tussen Frankrijk en Kroatië, Makkelie was toen een van de videoarbiters. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana leidde de finale.

Makkelie kwam in Qatar in de groepsfase twee keer in actie. Hij floot Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië. In de knock-outfase kreeg hij geen wedstrijden toebedeeld. Ramos fluit woensdag zijn vierde duel op dit WK.

Bij WK voetbal tot nu toe 369 dopingtests uitgevoerd

17.37 uur: Op het WK voetbal in Qatar zijn tot nu toe 369 dopingtests uitgevoerd. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA maandag laten weten. In samenwerking met de nationale antidopingagentschappen en de zes deelnemende confederaties zijn sinds het begin van dit jaar in het kader van het WK 2846 dopingcontroles uitgevoerd.

Elke speler van de acht kwartfinalisten is gemiddeld 4,5 keer getest sinds januari. Voor de start van het WK werden vijf spelers geschorst vanwege overtreding van het antidopingreglement. Dat waren Erick Alejandro Rivera uit El Salvador, Sabri Ali Mohamed uit Djibouti, de Ivoriaan Sylvain Gbohouo, de Hondurees Wisdom Niayitey Quaye July en Orlando Moisés Galo Calderón uit Costa Rica.

Kroatië stuit met fitte selectie op Argentinië in halve finale WK

15.08 uur: Bondscoach Zlatko Dalić van Kroatië beschikt over een fitte selectie in de aanloop naar de halve finale van dinsdagavond tegen Argentinië op het WK in Qatar. „Al mijn spelers zijn fit en hersteld van onze eerdere wedstrijden hier op het WK”, zei hij op een afsluitende persconferentie voor de halve eindstrijd.

Kroatië moest al een paar keer diep gaan op het WK. De verliezend finalist van de vorige mondiale eindronde in Rusland won alleen in reguliere speeltijd van Canada (4-1). De groepswedstrijden tegen Marokko (0-0) en België (0-0) eindigden in een gelijkspel.

De Kroaten wonnen de achtste finale tegen Japan (1-1) en kwartfinale tegen Brazilië (1-1) pas na een strafschoppenserie. Doelman Dominik Livaković keerde drie Japanse penalty’s. Hij stopte ook de inzet van de Braziliaan Rodrygo en zag vervolgens Marquinhos op de paal schieten.

„Maar we hebben nog steeds veel energie”, benadrukte Dalić. „Het is zeer bijzonder dat we voor de tweede keer op rij in de halve finale van een WK staan. Maar we willen meer. We spelen tegen Argentinië en hun grote vedette Lionel Messi. Maar ik ben een optimistische trainer. Ik geloof in mijn spelers en een plek in de finale.”

Kroatië versloeg Argentinië in de groepsfase van het WK in Rusland met 3-0. „Maar onze mooiste wedstrijd van dat WK was onze halve finale tegen Engeland”, doelde Dalić op de zege van 2-1. „Dat is de mooiste wedstrijd die we als landenploeg ooit hebben gespeeld. De kwartfinale van afgelopen vrijdag tegen Brazilië staat op nummer 2. Hopelijk kunnen we dinsdagavond laat zeggen dat de wedstrijd tegen Argentinië onze mooiste voetbalervaring is geworden.”

De la Fuente gepresenteerd als nieuwe bondscoach Spanje

15.02 uur: De Spaanse voetbalbond RFEF heeft Luis de la Fuente officieel gepresenteerd als bondscoach van het nationale elftal. De 61-jarige trainer is de opvolger van de na het teleurstellend verlopen WK ontslagen Luis Enrique.

De La Fuente, die eerder trainer was bij Athletic Club en Alavés, is sinds 2013 werkzaam bij de Spaanse bond. Hij werd met Spanje Onder 19 Europees kampioen in 2015 en herhaalde vier jaar later dit succes met Jong Spanje. Met het olympisch elftal veroverde hij vorig jaar de zilveren medaille.

De nieuwe bondscoach denkt dat hij door zijn ervaringen met de jonge spelers in de huidige nationale selectie een voordeel heeft. „In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat als er iemand in Spanje het heden en de toekomst van het voetbal kent, het wel deze man is die hier vandaag voor jullie staat”, zei De La Fuente maandag bij zijn presentatie.

„Ik heb een groot vertrouwen in de toekomst van de selectie. Ik wil niet dat er 48 miljoen trainers zijn, maar 48 miljoen spelers die alles willen geven voor deze ploeg. Spelen in dit shirt vereist dat je er trots op bent.”

De La Fuente maakt in maart zijn debuut als bondscoach, als Spanje begint aan de kwalificatiefase voor Euro 2024 met thuiswedstrijden tegen Noorwegen en Schotland.

Onder Enrique strandde Spanje in de achtste finales van het WK tegen Marokko na een dramatische strafschoppenserie. De ploeg was het toernooi begonnen met een 7-0-zege op Costa Rica, waarna een gelijkspel tegen Duitsland (1-1) en een nederlaag tegen Japan (2-1) volgden.

Argentinië nieuwe favoriet WK voetbal na uitschakeling Brazilië

14.20 uur: Argentinië heeft van de vier overgebleven deelnemers de grootste kans om de wereldtitel te veroveren op het WK voetbal in Qatar, zo heeft sportdatabureau Nielsen’s Gracenote berekend. De ploeg van sterspeler Lionel Messi is de nieuwe favoriet na de uitschakeling van Brazilië in de kwartfinales.

Argentinië maakt volgens Gracenote 41 procent kans op het winnen van de titel. Regerend wereldkampioen Frankrijk volgt met 26 procent, terwijl Marokko en Kroatië respectievelijk 17 procent en 16 procent krijgen toebedeeld. Argentinië (66 procent) en Frankrijk (57 procent) maken van de vier landen dan ook de grootste kans om de eindstrijd te bereiken.

Een finale met zowel Argentinië als Frankrijk, die allebei al twee wereldtitels achter hun naam hebben, lijkt gezien de statistieken niet ondenkbaar (37,5 procent). De kans op een finale tussen Kroatië en Marokko is het kleinst (14,6 procent).

Brazilië verloor bij de laatste acht na penalty’s van Kroatië.

Argentijn Tagliafico is klaar voor basisplaats tegen Kroatië

14.19 uur: Nicolás Tagliafico verschijnt dinsdagavond waarschijnlijk aan de aftrap van de halve finale van Argentinië tegen Kroatië op het WK in Qatar. Bondscoach Lionel Scaloni kan geen beroep doen op zijn andere linksbacks Marcos Acuña en Gonzalo Montiel. Zij kregen vrijdag een gele kaart in de na strafschoppen gewonnen kwartfinale tegen het Nederlands elftal en moeten een schorsing uitzitten.

Tagliafico schoof maandag aan bij een afsluitende persconferentie voor de eerste halve eindstrijd van het 22e WK voetbal. „Als de coach een beroep op mij doet, dan ben ik er klaar voor”, zei de verdediger die afgelopen zomer Ajax verruilde voor Olympique Lyon.

De 30-jarige Tagliafico begon het WK als basisspeler. Na het verloren openingsduel met Saudi-Arabië (1-2) verscheen hij niet meer aan de aftrap op de eindronde in Qatar. De linksback die Ajax afgelopen zomer verliet voor Olympique Lyon mocht wel invallen tijdens duels met Polen, Australië en het Nederlands elftal.

Bondscoach Scaloni verwacht dat Rodrigo De Paul en Ángel Di María ook inzetbaar zijn tegen Kroatië, de verliezend finalist van het vorige WK in Rusland. Beide spelers kampten met fysieke klachten in de aanloop naar het duel met Oranje. „Maar het gaat goed met ze”, zei Scaloni. „We moeten wel bekijken hoeveel minuten ze kunnen spelen.”

Marokko hoopt op fitte Mazraoui in halve finale tegen Fransen

12.16 uur: Bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft goede hoop dat hij woensdag tijdens de halve finale op het WK tegen Frankrijk weer een beroep kan doen op Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd. Beide spelers waren onvoldoende fit voor de gewonnen kwartfinale tegen Portugal (1-0).

Regragui benadrukte na de winst op de Portugezen hoe belangrijk Mazraoui voor zijn ploeg is. „Ik heb hem eigenlijk nodig voor het systeem dat we graag willen spelen”, zei hij over de verdediger die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Bayern München. Mazraoui, van origine rechtsback, speelt bij zijn nationale ploeg vaak links in de defensie.

Ook Hakim Ziyech lijkt inzetbaar tegen Frankrijk, dat de wereldtitel in Qatar verdedigt. Hij liet zich tijdens het duel met Portugal met fysieke klachten vervangen. Achter de naam van Romain Saïss staat nog wel een groot vraagteken. De aanvoerder liep in de kwartfinale een dijbeenblessure op en verliet na 58 minuten het speelveld.

Walid Cheddira is geschorst voor de eerste halve finale ooit van een Afrikaanse landenploeg op een WK. De aanvaller kreeg in de slotfase van het duel met Portugal twee gele kaarten.