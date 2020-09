Oranjevrouwen na winst op Rusland zo goed als zeker van EK

Het doelpunt viel al vrij vroeg in de wedstrijd. Na een kort genomen hoekschop dribbelde Jill Roord richting het strafschopgebied. Van afstand krulde de middenvelder van Arsenal de bal fraai in de verre hoek.

Geen spitse

Oranje wist die voorsprong in het vervolg van de wedstrijd vrij eenvoudig vast te houden, maar zelf creëerde Nederland ook nauwelijks kansen. Sherida Spitse ontbrak in Moskou. De 30-jarige recordinternational werd niet vrijgegeven door haar Noorse club Valerenga. Noorwegen kent geen vrijstelling van quarantaine voor sporters die terugkeren uit Rusland. Hierdoor zou de 178-voudig international bij terugkomst van de interland verplicht tien dagen in quarantaine moeten.

„Het ging moeizaam”, zei doelpuntenmaakster Roord na afloop tegenover SBS9. „Zij zakten erg ver in en hadden geen enkele intentie om zelf te voetballen. We kregen weinig ruimte en speelden in een te laag tempo.” Roord, de laatste tijd erg trefzeker bij Arsenal, viel in de 73e minuut uit. „Ik verdraaide mijn knie een beetje. Het lijkt mee te vallen, ik wilde geen risico nemen.”

Wiegman vertrekt

Het EK van 2022 is in Engeland. Wiegman maakt dat toernooi als bondscoach van Oranje niet meer mee. Ze vertrekt na de Olympische Spelen van Tokio om als trainer van de Engelse nationale vrouwenploeg aan de slag te gaan. Oranje won in 2017 in eigen land het laatst gehouden EK.