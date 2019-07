Frijns boekt in New York tweede seizoenszege

In New York kwam de 27-jarige Limburger als eerste over de finish in de laatste race in de elektrische raceklasse. Frijns bleef in zijn bolide van Envision Virgin de Brit Alexander Sims en de Zwitser Sébastian Buemi voor. In het klassement om het wereldkampioenschap eindigde Frijns als vierde.

De titel ging naar Jean-Éric Vergne. De Fransman, die in de afsluitende race slechts als zevende finishte, prolongeerde zijn wereldtitel.