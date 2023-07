Rolstoeltennisster De Groot verslaat Griffioen en is weer de beste op Wimbledon

De Groot maakte indruk op baan 3 en sloeg liefst 29 winners. Ze noteerde slechts elf onnodige fouten. Op haar eerste opslag verloor ze slechts acht punten.

Ook in 2017, 2018, 2021 en 2022 was De Groot de beste op het Londense gras. Ze bracht haar totaal aantal gewonnen grand slams op negentien. In 2020 verloor de nummer 1 van de wereld op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een grand slam.

De 38 jaar oude Griffioen had in de halve eindstrijd de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji verslagen. Griffioen, die haar loopbaan een vervolg besloot te geven na te zijn gestopt, speelde haar eerste grandslamfinale sinds de Australian Open van 2017.

„Dit voelt erg goed”, zei De Groot na afloop. „Het was door de omstandigheden een van de moeilijkste wedstrijden die ik heb gespeeld. Ik ben daarom extra trots op de overtuigende wijze waarop ik heb gewonnen. Spelen tegen een landgenote is altijd lastig, omdat je elkaar zo goed kent. We kennen elkaar heel goed, zo gingen we vorig jaar samen op vakantie. We zijn erg goede vriendinnen.”

