’Als ik naar de ploeg kijk, word ik daar enthousiast van’ Nieuweling Ki-Jana Hoever legt lat hoog voor PSV dit seizoen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ki-Jana Hoever (rechts) tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen PSV en Cercle Brugge. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Ki-Jana Hoever vertrok op zijn zestiende van Ajax naar Liverpool, wist bij de Engelse topclub niet door te breken en is via Wolverhampton Wanderers terug in Nederland. Afgelopen zaterdag maakte de verdediger voor PSV zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Na afloop sprak de Amsterdammers in Eindhovense dienst, die dit seizoen gehuurd wordt van Wolves, zich uit over zijn ervaringen in Engeland en verwachtingen over dit seizoen.